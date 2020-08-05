Gündem Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 21:39 , 05 Ağustos 2020 - 21:39

KYK yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK yurt başvuruları için tarih yaklaşıyor!

KYK yurt başvuruları, 2020 YKS tercihlerinin başlamasına kısa süre gündeme geldi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri 2020 KYK burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek. KYK yurt başvuruları için tarih yaklaşırken öğrencilerin gözü yapılacak son dakika açıklamalara çevrildi. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? İşte, 2020 KYK yurt başvurularıyla ilgili ayrıntılar.