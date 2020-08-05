KYK yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK yurt başvuruları için tarih yaklaşıyor!
KYK yurt başvuruları, 2020 YKS tercihlerinin başlamasına kısa süre gündeme geldi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri 2020 KYK burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek. KYK yurt başvuruları için tarih yaklaşırken öğrencilerin gözü yapılacak son dakika açıklamalara çevrildi. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? İşte, 2020 KYK yurt başvurularıyla ilgili ayrıntılar.
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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yurt başvuru tarihleri, YKS tercihlerinin 6 Ağustos'ta başlayacak olması nedeniyle merak konusu oldu. Her yıl milyonlarca yükseköğretime kayıtlı öğrencinin faydalandığı KYK yurt başvuruları e devlet ekranı üzerinden alınıyor. 2020 2021 KYK yurt başvuruları için henüz bir açıklama yapılmazken, ilerleyen günlerde sürecin başlaması bekleniyor.
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KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları geçen yıl e devlet sistemi üzerinden alınmıştı. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.
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Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.
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Değerlendirme sonuçları; Genel Müdürlük internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.