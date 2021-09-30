KYK yurt başvuru sorgulama e Devlet ekranı! KYK yurt yedek başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
KYK yurt başvuru sonuçları, e devlet ekranı ile açıklanmaya devam ediyor. Yedek sırası bekleyen öğrenciler için gerçekleşen yedek yerleştirme sonuçlarının pazartesi ve perşembe günleri erişime açılacağı bildirildi. 2021 KYK yurt başvurusunu yaparak yedeklerden yurtlara yerleşmeyi bekleyen üniversite öğrencileri yedek sorgulamalarını e Devlet sistemi üzerinden yapacaklar. Başvuru hakkı kazanarak ilk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, taahhütname onayı verecekler. Peki, KYK yurt yedek başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte, KYK yurt sorgulama ekranı ve konuyla ilgili tüm detaylar.
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KYK yurt sorgulama ekranı 2021 gündemde yer almayı sürdürüyor. 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde 1 Haziran 2020 ile 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yükseköğretim örgün eğitim programına kayıt yaptıran ÖSYM ve 1 Haziran 2020 tarihinden önce yükseköğretim örgün eğitim programına kayıt yaptıran ara sınıf öğrencileri, KYK yurt yedek sonuçlarını gerçekleştirdi. Başvuru sonuçları e devlet ekranı ile erişime açılıyor. Sonuçlar e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.
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KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuru sorgulama ekranına KYK resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.
Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek. Başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.
Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.
Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.
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YURT KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.
Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.
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İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.