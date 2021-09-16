2021 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! Bakan Kasapğlu açıkladı işte sonuç sorgulama sayfası
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yerleşen öğrenciler belirlenen tarihten itibaren yurtlarda barınabilecek. İşte, KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı...
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), yurtlarda barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvurularını aldıktan kısa bir süre sonra sonuçları duyurdu.
2020-2021 ve 2021-2022 akademik takviminde, üniversite öğrencileri, 6-12 Eylül tarihleri arasında yurt başvurularını gerçekleştirdi. Yurtlar fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor. Yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. 1.5 yıl önce en düşük yurt ücreti 230 lirayken, zamla birlikte 275 TL oldu. En yüksek fiyat da 500 liradan 600 liraya çıktı. Yurda yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise, yüzde 20- 28.5 arasında zamlanarak en düşük 376, en yüksek 820 lira oldu.
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YURTLARDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte öğrencilerin barınacağı Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlar, son hazırlıklarını tamamladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edilerek temizlenen yurtlara, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan levhalar ve görseller konuldu. Belli noktalara dezenfektan yerleştirilen yurtlarda, öğrencilere maske temini konusunda da destek olunacak.