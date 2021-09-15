KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Devlet yurtları başvuru sonuçları bekleniyor
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları tamamlandı. Gözler şimdi kurumun internet sitesinden yapılacak sonuç açıklama haberinde. Yakın zaman önce başlayan sürecin tamamlanmasıyla beklemeye başlayan gençler, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair detayları sorguluyor. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
2021 KYK yurt başvuru sonuçları için vatandaşların sorgulamaları başladı. Üniversite öğrencilerinin eğitim görecekleri merkezlerde kalacak yer sıkıntılarını çözmek için müracaat ettiği KYK yurt başvurusu, sonuçları ile araştırılmaya devam ediliyor. İşte, binlerce öğrencinin odaklandığı yurt sonuçları hakkında bazı bilgiler...
2
2021 YURT FİYATLARI
2020-2021 ve 2021-2022 akademik takviminde, üniversite öğrencileri, 6-12 Eylül tarihleri arasında yurt başvurularını gerçekleştirdi. Yurtlar fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor. Yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. 1.5 yıl önce en düşük yurt ücreti 230 lirayken, zamla birlikte 275 TL oldu. En yüksek fiyat da 500 liradan 600 liraya çıktı. Yurda yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise, yüzde 20- 28.5 arasında zamlanarak en düşük 376, en yüksek 820 lira oldu.
3
YURTLARDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte öğrencilerin barınacağı Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlar, son hazırlıklarını tamamladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edilerek temizlenen yurtlara, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan levhalar ve görseller konuldu. Belli noktalara dezenfektan yerleştirilen yurtlarda, öğrencilere maske temini konusunda da destek olunacak.
4
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yurt başvuru işlemleri, 12 Eylül saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapıldı. KYK yurt başvuru sonucu ile öğrencilerin devlet yurdu imkânından hak kazanıp kazanmadığı belli olacak.
5
Sonuçların açıklanacağı tarih ise henüz belli değil. Ancak açıklandığında başvuran adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın internet sitesi ve e-Devlet üzerinden yurda yerleşmeye hak kazanıp kazanmadığını görüntüleyebilecekler. Yurtta barınma hakkı kazanan öğrenciler, yerleştikleri yurdu aynı sonuç ekranında görecek.