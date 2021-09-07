KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? KYK başvuru takvimi belli oldu
KYK yurt başvuru sonuçları, müracaatların başlamasının ardından gündeme geldi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından başlayan başvuru işlemleri 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek. 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvurularının sonuçları değerlendirmelerin ardından ilan edilecek. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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KYK başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. 6 Eylül'de başlayan başvuru süreci 12 Eylül Pazar günü tamamlanacak. Ardından ise KYK yedek yurt başvuruları alınacak. Barınma ihtiyacını KYK yurtları ile karşılamak isteyen öğrencilerin başvurularını yapacağı KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz belli olmadı.
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KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.
1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.
Ancak KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Sonuçların başvuruların tamamlanacağı 12 Eylül sonrası açıklanması bekleniyor. Yapılan başvuru sonuçları, kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
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BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Öğrencilerin başvuru yapabilmesi için HES kodunun bulunması gerekiyor. HES kodu bulunmayan öğrenciler, e-Devlet’te yer alan HES kodu Üretme ve Listeleme hizmetini kullanarak veya Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu temin edebiliyor.
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Yurt başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’te yer alan okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor.
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.