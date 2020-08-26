KYK yurt başvuru ekranı e devlet'te: KYK yurt başvuru şartları neler? Beklenen açıklama geldi!
KYK yurt başvuruları, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri KYK yurt başvurularını e devlet üzerinden gerçekleştirecek. KYK yurt ve burs başvuruları şartlarını karşılayanların değerlendirme sonuçları http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden ilan edilecek. Peki, KYK yurt ve burs başvuru şartları neler? İşte, KYK yurt başvurusuyla ilgili ayrıntılar.
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2020 KYK yurt ve burs başvuruları beklenirken Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan son dakika açıklama yapıldı. KYK yurt başvuru tarihleriyle ilgili yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre KYK yurt başvurularının alınacağı bildirildi. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencileri KYK yurt başvurularında bulunabiliyor. İşte, ayrıntılar.
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KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları e devlet sistemi üzerinden alınıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.
Değerlendirme sonuçları; Genel Müdürlük internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.
ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.
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YURT BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER
1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin); Öncelik belgeleri, Genel Müdürlüğümüz tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmaktadır. Doğrulaması yapılamayan öğrenciler, sonuç ekranında belirtilen belgeyi yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Seyahat Kartı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge),
% 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler ( Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor),
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge veya Mahkeme Kararı)
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)
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Milli sporcular (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)
Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İçişleri Bakanlığından alınacak belge) 2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
4. 18 yaşından küçükler için Genel Müdürlük internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi.
Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.
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GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Yurt başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar ifade edildi;
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleyecek ve kamuoyuyla paylaşacak.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisi dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüğü vurgulanarak, ‘’Bakanlığımız, ailelerinin bizlere emanet ettiği yüz binlerce üniversiteli gencimizin sağlık, huzur ve güvenliği için tüm tedbirleri almaktadır” denildi.
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Bu bağlamda Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:
“Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.”