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KYK yemek yardımı ne kadar oldu? KYK yurtlarında internet kaç GB oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

#KYK#KYK Yemek Yardımı#KYK GB

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin günlük beslenme yardımı ve 16 GB olan internet desteği için düzenlemeye gidildi. KYK yemek yardımında yeni ücreti duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı ardından detayları paylaştı. Peki, KYK yemek yardımı ne kadar oldu? KYK yurtlarında internet kaç GB oldu?

1/3KYK yemek yardımı ne kadar oldu KYK yurtlarında internet kaç GB oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

KYK beslenme ve barınma yardımı arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı ardından yapılan yeni düzenleme hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada şunları ifade etti;

2/3KYK yemek yardımı ne kadar oldu KYK yurtlarında internet kaç GB oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı



Yurtlarda 16 GB olan internet desteğini 2 kat artışla 32 GB'a çıkardık. Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz.

3/3KYK yemek yardımı ne kadar oldu KYK yurtlarında internet kaç GB oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Yurtlarda barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilere yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir

4/4Yurtlarımızda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2021-2022 öğretim dönemi için yurtların hizmete açılış tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 6,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 13,00 TL olmak üzere toplam 19,00 TL olarak uygulanıyordu.

Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 29,00 TL beslenme yardımı yapılıyordu.

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