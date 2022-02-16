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KYK yemek yardımı ne kadar oldu, arttı mı? Üniversite yurtlarında beslenme yardımı kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

#KYK#Yemek Parası#Devlet Yurdu

KYK yemek yardımı ne kadar oldu? sorusu Kabine Toplantısı ile yanıt buldu. 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de toplandı. Ekonomideki gelişmeler ile temel gıdada KDV indirimi gibi konuların değerlendirildiği toplantıda KYK yurtlarında yemek yardımı ücreti için de karar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamada, 570 lira olan beslenme yardımının arttığını duyurdu. Peki, üniversite devlet yurtlarında beslenme yardımı kaç TL? İşte, o konuyla ilgili yapılan açıklamalar.

1/4KYK yemek yardımı ne kadar oldu, arttı mı Üniversite yurtlarında beslenme yardımı kaç TL Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Öğrenci yemek yardım ücreti ile ilgili son dakika açıklama geldi. KYK yurtlarında barınan öğrencilerin günlük beslenme yardımı için düzenlemeye girildi. Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere verilen yemek yardımı 750 liraya yükseltildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere çifte müjde vererek, "Yurtlarda 16 GB olan internet desteğini 2 kat artışla 32 GB'a çıkardık." dedi.

2/4KYK YEMEK YARDIMI NE KADAR OLDU

KYK YEMEK YARDIMI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada şunları ifade etti;

Yurtlarda 16 GB olan internet desteğini 2 kat artışla 32 GB'a çıkardık. Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz.

3/4KYK YURTLARINDA YEMEK DESTEĞİ

KYK YURTLARINDA YEMEK DESTEĞİ

Yurtlarda barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilere yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.

4/4KYK yemek yardımı ne kadar oldu, arttı mı Üniversite yurtlarında beslenme yardımı kaç TL Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Yurtlarımızda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2021-2022 öğretim dönemi için yurtların hizmete açılış tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 6,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 13,00 TL olmak üzere toplam 19,00 TL olarak uygulanıyordu.

Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 29,00 TL beslenme yardımı yapılıyordu.

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#KYK#Yemek Parası#Devlet Yurdu