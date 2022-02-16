KYK yemek yardımı ne kadar oldu, arttı mı? Üniversite yurtlarında beslenme yardımı kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

KYK YURTLARINDA YEMEK DESTEĞİ

Yurtlarda barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilere yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.