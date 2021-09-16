KYK yedek sırası nasıl öğrenilir? KYK yedek sırası nedir? KYK yedek sırasında olanların yapması gerekenler

KYK yurt sonuçları 16 Eylül tarihinde açıklandı. Yedek kısma kalan öğrenciler yedek sırası ile ilgili araştırma yapıyor.KYK yurt sonuçları açıklamasında maddi duruma göre ve belirli kriterlere göre yapılan sıralandırma sonrasında asil sıra ve yedek sıra belirleniyor. Asil sıra direkt olarak kayıt yaptırma hakkı kazanırken yedek sırada bulunanlar sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Kesin kayıt döneminin sona ermesinin ardından, "yurt yedek" olan öğrenciler başvuru yapabilecek.