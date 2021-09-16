KYK yedek sırası nasıl öğrenilir? KYK yedek sırası nedir? KYK yedek sırasında olanların yapması gerekenler
Yedek sırası KYK'dan gelen sonuç duyurusu ardından en çok araştırılan konulardan biri oldu. KYK yurt sonuçları açıklaması sonrası bazı öğrenciler yedek sırasına alındılar. Taahhütname onayını tamamlamayan öğrencilerden doğan boşluklara ise KYK yedek yurt yerleştirmeleri alınmaya devam edilecek. Peki, KYK yedek sırası nasıl öğrenilir? KYK yedek sırası nedir? KYK yedek sırasında olanların yapması gerekenler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KYK yurt sonuçları 16 Eylül tarihinde açıklandı. Yedek kısma kalan öğrenciler yedek sırası ile ilgili araştırma yapıyor.KYK yurt sonuçları açıklamasında maddi duruma göre ve belirli kriterlere göre yapılan sıralandırma sonrasında asil sıra ve yedek sıra belirleniyor. Asil sıra direkt olarak kayıt yaptırma hakkı kazanırken yedek sırada bulunanlar sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Kesin kayıt döneminin sona ermesinin ardından, "yurt yedek" olan öğrenciler başvuru yapabilecek.
2
Başvuru sonuç ekranında yedek sırada olduğu belirtilen öğrencilerin yapması gereken işlem nedir?
Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.
3
YEDEK SIRASINDA OLANLAR NE YAPMALI?
Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.
4
Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrenciler yeniden yurt başvurusu yapabilirler mi?
Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.