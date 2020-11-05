KYK yapılandırma ne zaman, faizler silinecek mi? KYK öğrenim kredisi yapılandırma ilk taksit ödemesi o tarihte!
KYK borç yapılandırma, gündemde yer almaya devam ediyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen KYK borçları ve hazine alacaklarını kapsayan vergi borcu yapılandırması, borçların 18 taksitle ödenmesine imkan sağlayacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi alarak borcunu ödeyemeyenlerin, KYK yapılandırma başvurusuyla ilk taksit tarihine kadar peşin ödeme yapması durumunda faizleri silinecek. Peki, KYK yapılandırma başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, KYK öğrenim kredisi borç yapılandırma başvurusuyla ilgili ayrıntılar.
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KYK kredi borcu yapılandırma işlemi son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Bir süredir gündemde olan ve geçtiğimiz haftalarda TBMM'de kabul edilen KYK borç yapılandırma başvurusu için yıl sonuna kadar müracaat edilmesi gerekiyor. İlk taksit ödemesi ise Ocak 2021'de başlayacak ve yapılandırma işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden gerçekleşecek. İşte, detaylar.
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KYK ÖĞRENİM KREDİSİ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?
Öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız.
Bu ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği bulunmaktadır. Buna tıklayın ve E-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde talimatlarla ilerleyerek birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvuruda bulunabilirsiniz.
Yada vergi dairelerine giderek yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz. Vergi dairesinde verilen dilekçeyi doldurduktan sonra KYK borcu yapılandırmasında taksit seçeneklerinizi belirlemeniz beklenecektir.
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KYK BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN?
Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.
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KYK YAPILANDIRMA DETAYLARI
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borcu yapılandırmasına ilişkin madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi..
İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.
Kanun teklifine ihdas edilen maddeyle, vergi borçları yapılandırılarak, borçların18 taksitle ödenmesine imkan tanınıyor. Borcunu peşin ödemek isteyenlere de indirim sağlanıyor.
Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da vergi yapılandırması kapsamında olacak..
AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş "Çok geniş bir yapılandırma teklifini komisyona vermiş olduk. Yapılandırılan borçlarda ilk ödeme Şubat 2021'de yapılacak. 18 ay taksit halinde yapılandırma gerçekleştirilecek" dedi.
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Açıklamalar şu şekilde;
"İlk taksit içinde borçlar ödenirse YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ını silinmiş olacak. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları da yine yapılandırma kapsamına alınan diğer borç alanları. Gümrük vergisi, faizleri ve gecikme zamları idari para cezaları da yapılandırma kapsamında. Maksimum 18 eşit taksit var bunda da. Aynı şekilde sosyal güvenlik primleri gecikme cezaları da yapılandırma kapsamında. Yine yıl sonuna kadar müracaat şartı arıyoruz. Çok geniş bir yapılandırma teklifi komisyona vermiş olacağız. Yapılandırma ve vergi barışı var. Yapılandırmada çok farklı kurumlar var, yaklaşık 500 milyar TL gibi bir rakam burada telafuz edebiliriz."
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YAPILANDIRMA KİMLERİ KAPSIYOR?
Kurumlar Vergisi, Gelir, SGK borçları, gecikme cezaları, nüfus ve karayolları, öğrenim kredi borçları, ecrimisiller, hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, emlak çevre, temizlik ilanı ve atık su ile ilgili olan cezalar ve bununla ilgili zam ve faizler yapılandırma kapsamında olacak. Bunun dışında taşınmaz kültür varlıkları cezaları, TOBB Barolar Birliği aidat ödemeleri de yapılandırma kapsamında yer alacak.