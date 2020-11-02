KYK yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? KYK borç ve öğrenim kredisi yapılandırma detayları
KYK yapılandırma başvurusu gündemde yer almaya devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan öğrenim kredilerini kullanıp borçlarını ödeyemeyenler, KYK yapılandırma başvurusunda bulunabilecek. geçtiğimiz günlerde Meclis'te kabul edilen KYK borç ve öğrenim kredisi yapılandırma İlk taksite kadar peşin ödeme yapılırsa ana para yanında faizler de silinecek. Ödemeler 2021'in başında başlayacak? Peki, KYK borç erteleme nasıl yapılır ve kimler faydalanacak? İşte, KYK yapılandırma başvurusuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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KYK yapılandırma başvurusu ile ödeyemedikleri öğrenim kredisi borcunun faizini yeniden yapılandırabilecek olan pek çok vatandaş, başvuru ekranı için bekleyişe geçti. Pek çok vergi kalemiyle birlikte KYK öğrenim kredisi borçları için de geçerli olacak olan yapılandırma işlemi, yeni yıla kadar tamamlanmış olacak. 18 eşit taksite bölünebilecek olan KYK yapılandırma işlemi, 2'şer ay aralıklarla ödenebilecek. Bu da tüm taksitlerin 36 ay içerisinde tamamlanmış olacağı anlamına gelecek. Peki, KYK borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş "Çok geniş bir yapılandırma teklifini komisyona vermiş olduk. Yapılandırılan borçlarda ilk ödeme Şubat 2021'de yapılacak. 18 ay taksit halinde yapılandırma gerçekleştirilecek" dedi.
Açıklamalar şu şekilde;
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"İlk taksit içinde borçlar ödenirse YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ını silinmiş olacak. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları da yine yapılandırma kapsamına alınan diğer borç alanları. Gümrük vergisi, faizleri ve gecikme zamları idari para cezaları da yapılandırma kapsamında. Maksimum 18 eşit taksit var bunda da. Aynı şekilde sosyal güvenlik primleri gecikme cezaları da yapılandırma kapsamında. Yine yıl sonuna kadar müracaat şartı arıyoruz. Çok geniş bir yapılandırma teklifi komisyona vermiş olacağız. Yapılandırma ve vergi barışı var. Yapılandırmada çok farklı kurumlar var, yaklaşık 500 milyar TL gibi bir rakam burada telafuz edebiliriz."
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Vergi yapılandırması için yıl sonuna kadar müracaat mümkün olacak. 18 taksitte yapılacak olan ödemeler, 2 ayda bir gerçekleşecek. İlk taksite kadar peşin ödeme yapılırsa ana para yanında faizler de silinecek. Burada silinecek faiz yüzde 90'ı bulacak.
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Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.
Sosyal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek.
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Ayrıca il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek.
TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.