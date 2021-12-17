KYK taahhütname onayı ne zaman bitecek? İşte son tarih bilgisi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs/kredi sonuçlarını açıkladıklarını ilan etti. Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak. Peki, KYK taahhütname onayı ne zaman bitecek?
KYK taahhütname onayı, KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanması ardından gündeme gelen konu oldu. Burs ve kredi başvurusu kabul edilen öğrencilerin burs taahhütnamesinde bulunması gerekiyor. İşte, KYK taahhütname onayı hakkında bilgiler...
ONAYLAMA NE ZAMAN BİTECEK?
Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak.
Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59a kadar e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecekler.
Öte yandan, burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.
Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak.
Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59a kadar e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecekler.
Öte yandan, burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.
BURS TAAHHÜTNAMESİ NASIL YAPILIR?
Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.