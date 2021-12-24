Â Kabine toplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: Bu Ã¼lkede Ã¼niversite harÃ§larÄ±nÄ± kim kaldÄ±rdÄ±. Biz kaldÄ±rdÄ±k. HatÄ±rlayÄ±n o gÃ¼nleri. HarÃ§lardan dolayÄ± yapÄ±lan eylemleri. Åžu anda harÃ§ var mÄ± yok. Burs Kredi 45 liracÄ±ktÄ±. Kredi alan tÃ¼m Ã¶ÄŸrencilerimizin bunun geri Ã¶demesini mezuniyet sonrasÄ± 2 yÄ±l erteleme hakkÄ± vardÄ±r. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l lisans Ã¶ÄŸrencilerine 650, yÃ¼ksek lisans Ã¶ÄŸrencilerine 1350 lira burs veriliyordu. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l ise bu rakamlarÄ± lisans Ã¶ÄŸrencilerine 850 TL, yÃ¼ksek lisans Ã¶ÄŸrencilerine 1700, doktora yapanlara 2 bin 550 liraya Ã§Ä±kartÄ±yoruz.