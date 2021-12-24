KYK paralarÄ± ne zaman yatacak? Ä°ÅŸte 2021 KYK burs ve kredi ödemelerinde son durum
KYK burs ve kredileri, bu yÄ±l ilk kez burs ve kredi alacak Ã¶ÄŸrencilerin gÃ¼ndeminde yer alÄ±yor. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde sonuÃ§larÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ± ile beklentiye giren Ã¶ÄŸrenciler, yeni hafta ile birlikte araÅŸtÄ±rmalarÄ±na hÄ±z verdi. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kabine ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, burs ve kredi miktarlarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "2022 yÄ±lÄ±nda lisans Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in 850 lira yÃ¼ksek lisans iÃ§in bin 700 lira, doktora Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in ise iki bin 550 liraya Ã§Ä±kartÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±. Peki,Â KYK burs ve kredi ne zaman Ã¶denecek?Â
KYK burs ve kredi Ã¶demeleri ile ilgili aÃ§Ä±klamalar yakÄ±ndan takip ediliyor. 2021-2022 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda KYK burs ve kredi baÅŸvurularÄ±nÄ± yapan Ã¶ÄŸrenciler sonuÃ§larÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶deme tarihlerini beklemeye baÅŸladÄ±lar.Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n burslara yapÄ±lan zam oranÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶ÄŸrencilerin heyecanÄ± daha da arttÄ±. Ä°ÅŸte, 2021 KYK burs ve kredi Ã¶demelerinde son durum...
BURS/KREDÄ° Ã–DEMESÄ° NE ZAMAN?
KYK burs Ã¶demeleri ile ilgili bir tarih aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±lmadÄ±. BakanlÄ±ÄŸÄ±n resmi internet sitesi iÃ§erisinde yer alan bilgilere gÃ¶re burs-kredi baÅŸvurusu yaparak taahhÃ¼tnamesini onaylayan yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim Ã¶ÄŸrencilerinin burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarÄ±na yatÄ±rÄ±lacak.
Ä°lk defa burs/ kredi alacak Ã¶ÄŸrencilere, mÃ¼racaat ettikleri Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± baÅŸÄ± itibarÄ±yla (ekim) normal Ã¶ÄŸrenim sÃ¼resince Ã¶deme yapÄ±lmaktadÄ±r. Bu Ã¶ÄŸrencilere, T.C. kimlik numaralarÄ±nÄ±n son rakamÄ±na gÃ¶re her ayÄ±n 6 ve 10'uncu gÃ¼nleri arasÄ±nda Ã¶deme yapÄ±lmaktadÄ±r.
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Ä°lk defa burs/ kredi alacak Ã¶ÄŸrencilere, mÃ¼racaat ettikleri Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± baÅŸÄ± itibarÄ±yla (ekim) normal Ã¶ÄŸrenim sÃ¼resince Ã¶deme yapÄ±lmaktadÄ±r. Bu Ã¶ÄŸrencilere, T.C. kimlik numaralarÄ±nÄ±n son rakamÄ±na gÃ¶re her ayÄ±n 6 ve 10'uncu gÃ¼nleri arasÄ±nda Ã¶deme yapÄ±lmaktadÄ±r.
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Â Kabine toplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: Bu Ã¼lkede Ã¼niversite harÃ§larÄ±nÄ± kim kaldÄ±rdÄ±. Biz kaldÄ±rdÄ±k. HatÄ±rlayÄ±n o gÃ¼nleri. HarÃ§lardan dolayÄ± yapÄ±lan eylemleri. Åžu anda harÃ§ var mÄ± yok. Burs Kredi 45 liracÄ±ktÄ±. Kredi alan tÃ¼m Ã¶ÄŸrencilerimizin bunun geri Ã¶demesini mezuniyet sonrasÄ± 2 yÄ±l erteleme hakkÄ± vardÄ±r. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l lisans Ã¶ÄŸrencilerine 650, yÃ¼ksek lisans Ã¶ÄŸrencilerine 1350 lira burs veriliyordu. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l ise bu rakamlarÄ± lisans Ã¶ÄŸrencilerine 850 TL, yÃ¼ksek lisans Ã¶ÄŸrencilerine 1700, doktora yapanlara 2 bin 550 liraya Ã§Ä±kartÄ±yoruz.