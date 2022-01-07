KYK Ocak bursu ne zaman yatacak?

KYK bursları ne zaman yatacak sorusu, Ocak ayı itibariyle gündemde yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için burs/kredi ödemelerini en son yılbaşından önce alan öğrenciler, 2022 ocak ayı ödeme tarihlerine odaklandı. Bakan Kasapoğlu ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerden sisteme yeni girenlere ekim, kasım ve aralık ayı toplu KYK ödemelerinin aralık sonunda yapıldığını bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs ve kredi ödemeleri T.C kimlik numarasının son rakamlarına göre gerçekleşiyor. Peki, KYK ocak ayı burs ve kredileri ne zaman yatacak? İşte, 2022 T.C kimlik No ile KYK ödeme tarihleri.