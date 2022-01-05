KYK ocak ayı burs ve kredileri ne zaman yatacak? T.C kimlik No ile 2022 KYK ödeme tarihleri
KYK burs paralarının ödeme tarihi ocak ayı itibariyle üniversite öğrencilerinin gündemine geldi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için burs/kredi ödemelerini en son yılbaşından önce alan öğrenciler, 2022 ocak ayı ödeme tarihlerine odaklandı. Bakan Kasapoğlu ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerden sisteme yeni girenlere ekim, kasım ve aralık ayı toplu KYK ödemelerinin aralık sonunda yapıldığını bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs ve kredi ödemeleri T.C kimlik numarasının son rakamlarına göre gerçekleşiyor. Peki, KYK ocak ayı burs ve kredileri ne zaman yatacak? İşte, 2022 T.C kimlik No ile KYK ödeme tarihleri.
KYK burs ve kredi parası ne zaman yatacak? sorusu öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. İlk defa burs ve kredi başvurusu yapan öğrenciler ekim, kasım ve aralık ayı KYK burslarını toplu olarak yılbaşı öncesinde alırken gözler ocak ayı ödemelerine çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs ve kredileri her ayın 6 ve 10'uncu günlerinde yatırılıyor. Ödeme tarihleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun ilerleyen günlerde yeni açıklama yapması bekleniyor.
KYK BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?
En son KYK burs ücretleri yılbaşı öncesi hesaplara yatırıldı. TC Kimlik numarasının sonu “0” ve ‘’2’’ olanlar 29 Aralık, “4” ve ‘’6’’ olanlar 30 Aralık, “8” olanlar ise 31 Aralık’ta ödemelerini aldılar.
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Ocak ayı ödemelerinin de bu tarihlerde yapılması bekleniyor.
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Ocak ayı ödemelerinin de bu tarihlerde yapılması bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?
2022 yılında kredi-burs miktarı, lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya yükseltildi.
Kredi hangi durumlarda kesilmektedir?
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
Burs hangi durumlarda kesilmektedir?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.