KYK ocak ayı burs ve kredileri ne zaman yatacak? T.C kimlik No ile 2022 KYK ödeme tarihleri

KYK burs ve kredi parası ne zaman yatacak? sorusu öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. İlk defa burs ve kredi başvurusu yapan öğrenciler ekim, kasım ve aralık ayı KYK burslarını toplu olarak yılbaşı öncesinde alırken gözler ocak ayı ödemelerine çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs ve kredileri her ayın 6 ve 10'uncu günlerinde yatırılıyor. Ödeme tarihleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun ilerleyen günlerde yeni açıklama yapması bekleniyor.