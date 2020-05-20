KYK ne zaman yatacak? KYK bursları ne zaman yatıyor?

KYK ne zaman yatacak sorusu, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Normal şartlar altında her ayın 6'sı itibariyle hesaplara yatırılan KYK burs ve kredileri, bu ay yaklaşık 3 hafta önce hesaplara yatmaya başladı. Peki, KYK ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.



Erdoğan açıklamasında şunları söyledi;



Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz.



Yüksek öğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran'da yapılacak burs ve kredi ödemelerini, 19 Mayıs'tan başlatıp bayrama kadar tamamlayacağız.



Aynı şekilde mayıs ayı işsizlik ödemelerini de öne çektik. Salgın kapsamında hazırladığımız sosyal destek programının ilk iki fazında 4,4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik.