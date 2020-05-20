KYK ne zaman yatacak? KYK bursları ne zaman yatıyor?
Binlerce öğrencinin merakla araştırdığı KYK bursları, son günlerde birçok öğrencinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Bayram öncesi bursların yatırılacağı açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından pek çok öğrenci, bu tarihlerin ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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KYK ne zaman yatacak sorusu, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Normal şartlar altında her ayın 6'sı itibariyle hesaplara yatırılan KYK burs ve kredileri, bu ay yaklaşık 3 hafta önce hesaplara yatmaya başladı. Peki, KYK ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Erdoğan açıklamasında şunları söyledi;
Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz.
Yüksek öğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran'da yapılacak burs ve kredi ödemelerini, 19 Mayıs'tan başlatıp bayrama kadar tamamlayacağız.
Aynı şekilde mayıs ayı işsizlik ödemelerini de öne çektik. Salgın kapsamında hazırladığımız sosyal destek programının ilk iki fazında 4,4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik.
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BURSUN KESİLME SEBEPLERİ
Başarısız olması, Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması, Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi, Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi, Öğretim kurumunun kapatılması, Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması, Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.