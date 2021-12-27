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Haber Giriş: 27 Aralık 2021 - 10:53 | 

KYK ne zaman yatacak? Burslar ne zaman ödenecek? KYK burs ve kredi ödemesinde son durum

KYK burs ve kredi ödemeleri için araştırmalar hızlandı. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Burs/kredi hakkı kazanan öğrenciler en geç 19 Aralık saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onayladılar. Peki, KYK ne zaman yatacak? Burslar ne zaman ödenecek?

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KYK burslarının ne zaman yatacağı merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için burs/kredi başvurularını yapan öğrenciler sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorguladılar. Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı vermeleri gerekiyordu. KYK burs ve kredi ödemeleri T.C. kimlik numaralarına göre yapılıyor.
2KYK NE ZAMAN YATACAK

KYK NE ZAMAN YATACAK?

KYK her yıl binlerce öğrenciye burs ve kredi imkanı sağlıyor. KYK tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere normal öğrenim süresi kadar burs/kredi ödemesi yapıyor.

Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.
3T.C KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDEME YAPILIYOR

T.C KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDEME YAPILIYOR

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
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