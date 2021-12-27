KYK ne zaman yatacak? Burslar ne zaman ödenecek? KYK burs ve kredi ödemesinde son durum

KYK NE ZAMAN YATACAK?

KYK her yıl binlerce öğrenciye burs ve kredi imkanı sağlıyor. KYK tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere normal öğrenim süresi kadar burs/kredi ödemesi yapıyor.



Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.