KYK geri ödemesi ne zaman başlar? İşte bilgiler

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.



Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.



Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;



*Ön lisans öğrencileri,



*Lisans öğrencileri,



*Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü vb.),



*İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yaptıran öğrenciler(intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),



*Yüksek lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,



öğrenim kredisinden yararlanabilirler.



