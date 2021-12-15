KYK geri ödemesi ne zaman başlar? İşte bilgiler
2021 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Başvuran her öğrenciye öğrenim kredisi tahsis edildi. Sonuçların açıklanması ile en çok merak edilenlerden biri de öğrenim kredisinin geri ödemesinin ne zaman başlayacağı idi. Peki, KYK geri ödemesi ne zaman başlar?
Burs kazanamayan öğrenciler için alternatif bir yöntem olarak sunulan öğrenim kredisi, öğrencilerin merak ettiği hususlar arasında yer aldı. İşte, öğrenim kredisi geri ödemesi hakkında bilgiler...
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;
*Ön lisans öğrencileri,
*Lisans öğrencileri,
*Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü vb.),
*İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yaptıran öğrenciler(intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
*Yüksek lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,
öğrenim kredisinden yararlanabilirler.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;
*Ön lisans öğrencileri,
*Lisans öğrencileri,
*Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü vb.),
*İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yaptıran öğrenciler(intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
*Yüksek lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,
öğrenim kredisinden yararlanabilirler.
KYK GERİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhütnamesi”nde borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedir.
Borçlu, vadesi gelen borcunu ilgili bankanın ödeme kanallarını kullanarak yapabilir.
Borçlu, vadesi gelen borcunu ilgili bankanın ödeme kanallarını kullanarak yapabilir.