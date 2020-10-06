KYK ekim ayı bursları ne zaman yatacak? KYK bursu ödeme tarihleri ile ilgili açıklama

KYK BURSU NE ZAMAN KESİLİR? Başarısız olması,



Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,



Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,



Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,



Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,



Öğretim kurumunun kapatılması,



Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,



Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.