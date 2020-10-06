KYK ekim ayı bursları ne zaman yatacak? KYK bursu ödeme tarihleri ile ilgili açıklama
KYK ekim ayı burslarının ne zaman yatacağı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. KYK burs ve kredi ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Öğrenciler bu tarihlerde ödemelerini banka hesaplarından alabiliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ekim ayı ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı.
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KYK burs ve kredi ödemeleri yoğun ilgi görüyor. Burs veya kredi alan öğrenciler ekim ayının gelmesi ile beraber KYK ödemelerinin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyorlar. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredilerinin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu.
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KYK EKİM AYI BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı. İşte açıklamanın tamamı:
Sevgili gençler, Ekim ayı burs ve kredileriniz bu geceden itibaren hesaplarınıza yatırılmaya başlandı.
Yeni akademik yılın ilk bursunu sağlık ve afiyetle harcamanızı dilerim. Dün, bugün ve daima bütün imkânlarımızla sizinleyiz.
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KYK BURSU NE ZAMAN KESİLİR?
Başarısız olması,
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,