KYK ek yerleştirme yurt başvurusu ne zaman yapılacak? GSB’den ek tercih başvuru açıklaması
KYK ek yerleştirme yurt başvuruları için araştırmalar başladı. KYK yurt başvuruları 6 Eylül ve 12 Eylül tarihleri aralığında alınmıştı. Başvuru sonuçları ise geçtiğimiz günlerde açıklandı. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK ek yurt başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, KYK ek yerleştirme yurt başvurusu ne zaman yapılacak? İşte kurum tarafından yapılan açıklama
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KYK ek yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü her yıl yurt başvurularını e-Devlet üzerinden alıyor. Bu yıl yapılan açıklamada, ek kontenjanla yerleşecek öğrencilerin başvurularının daha sonra duyurulacak bir tarihte alınacağı bildirildi. Henüz başvuru tarihleri açıklanmadı.
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KYK EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Henüz ek yerleştirme başvuru tarihleri açıklanmadı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘2021-2022 eğitim öğretim dönemi için 10 Eylül 2021 tarihinden sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran/yaptıracak yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları, daha sonra duyurulacak bir tarihte alınacak.’ denildi.
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KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Öğrencilerin başvuru yapabilmesi için HES kodunun bulunması gerekiyor. HES kodu bulunmayan öğrenciler, e-Devlet’te yer alan HES kodu Üretme ve Listeleme hizmetini kullanarak veya Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu temin edebiliyor.
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Yurt başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’te yer alan okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor.
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.