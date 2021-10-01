KYK ek yerleştirme yurt başvurusu ne zaman yapılacak? GSB’den ek tercih başvuru açıklaması

KYK EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK? Henüz ek yerleştirme başvuru tarihleri açıklanmadı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘2021-2022 eğitim öğretim dönemi için 10 Eylül 2021 tarihinden sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran/yaptıracak yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları, daha sonra duyurulacak bir tarihte alınacak.’ denildi.