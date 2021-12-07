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Haber Giriş: 07 Aralık 2021 - 11:28 | 

KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödeme takvimi

Milyonlarca üniversite öğrencisi 2021-2022 Akademik Yılı boyunca KYK tarafından ödenen burs ve kredilerinden faydalanıyor. KYK burs ve kredileri her ay belirlenen tarihlerde yatırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada aralık ayı burs ve kredi ödemeleri için tarih verdi. Peki, KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? İşte KYK burs ve kredi ödeme takvimi...

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Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı. KYK burs ve kredi ücretleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada aralık ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. "Aralık ayı burs ve kredi ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. 2021 yılı içerisinde 1 milyon 417 bin 707 öğrenci arkadaşımıza 9.5 milyar TL ödeme yaptık. Her zaman ve her koşulda öğrenci arkadaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.
3Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödemeleri ödeme takvimi şöyle:

Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödemeleri ödeme takvimi şöyle:

TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar için KYK burs ve kredi ödemeleri ayın 6'sında
TC kimlik numarasının sonu '2' olanlar 7'sinde,
TC kimlik numarasının sonu '4' olanlar 8'inde,
TC kimlik numarasının sonu '6' olanlar 9'unda,
TC kimlik numarasının sonu '8' olanlar 10'unda ödenecek.
42021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR

2021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı KYK burs ve kredi ücretleri şöyle:
KYK Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL,
KYK Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL,
KYK doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL
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