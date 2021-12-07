KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödeme takvimi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada aralık ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. "Aralık ayı burs ve kredi ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. 2021 yılı içerisinde 1 milyon 417 bin 707 öğrenci arkadaşımıza 9.5 milyar TL ödeme yaptık. Her zaman ve her koşulda öğrenci arkadaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.