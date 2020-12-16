KYK bursu ne zaman yatacak? İşte 2020 KYK burs ve kredi ödemesi hakkında bilgi
Yükseköğrenim gören öğrencilerin burs/kredi başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Burs ve kredi başvuru değerlendirmeleri olumlu sonuçlanan üniversite öğrencileri, 'kredi ve burslar ne zaman verilecek?' sorusunun yanıtını arıyor. Belirlenen tarih aralığında taahhütname onayında bulunan öğrenciler, şimdi ise ödeme alacakları tarihi bekliyor. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak?
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Yüz binlerce üniversite öğrencisinin başvuruda bulunduğu 2020-2021 burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından farklı sorular gündeme geldi. Burs/kredi hakkı kazanan öğrenciler, banka hesaplarına ne zaman ödeme yapılacağını öğrenmek istiyor. İşte, 2020 KYK burs ve kredi ödemesi hakkında bilgi...
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2020 2021 BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?
2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.
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BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NEREDEN ALINACAK?
Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.
KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.
Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Ayrıca internet şube, mobil uygulamalarımız ve Müşteri İletişim Merkezi 0850 258 00 00 aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç’inize bağlayabilirsiniz.