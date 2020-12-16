KYK bursu ne zaman yatacak? İşte 2020 KYK burs ve kredi ödemesi hakkında bilgi

2020 2021 BURS VE KREDİLERİ NE KADAR? 2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.