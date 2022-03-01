KYK bursu arttı mı? KYK bursuna zam mı geldi? Son bilgiler

KYK bursuna zam mı geldi sorusu, son gelişmelerin akabinde merak ediliyor.28 Şubat akşamı gerçekleştirilen Kabine Toplantısı akabinde burslar hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, artış gerçekleşeceğini duyurdu. Peki, KYK bursu arttı mı, zam gelecek mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK bursları için zam açıklamasında bulundu. Bunun haricindeki KYK burs ve kredilerinde herhangi bir artış bulunmuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs artışı için şu ifadelere yer verdi;
"Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirrmeler yapıyoruz. Lisans programında aylık 750 liralık bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250, doktora öğrencilere 5 bin 500-7 bin 500, doktora sonrasındaki öğrenciler 7 bin 500 ile 10 bin liraya kadar aylık burs alabilecektir."
Mevcut durumda, KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL almaya devam edecek.