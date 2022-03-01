KYK bursu arttı mı? KYK bursuna zam mı geldi? Son bilgiler

TÜBİTAK BURSU ARTTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs artışı için şu ifadelere yer verdi;



"Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirrmeler yapıyoruz. Lisans programında aylık 750 liralık bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250, doktora öğrencilere 5 bin 500-7 bin 500, doktora sonrasındaki öğrenciler 7 bin 500 ile 10 bin liraya kadar aylık burs alabilecektir."