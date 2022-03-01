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KYK bursu arttı mı? KYK bursuna zam mı geldi? Son bilgiler

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KYK bursuna zam mı geldi ve burs miktarı arttı mı soruları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün yapmış olduğu Kabine Toplantısı açıklamalarının akabinde netlik kazandı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜBİTAK bursunun zamlandığı açıklamasının sonrasında, KYK bursuna zam mı geldi sorusu da gündemde yer aldı. Peki, KYK bursu arttı mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

1/4KYK bursu arttı mı KYK bursuna zam mı geldi Son bilgiler

KYK bursuna zam mı geldi sorusu, son gelişmelerin akabinde merak ediliyor.28 Şubat akşamı gerçekleştirilen Kabine Toplantısı akabinde burslar hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, artış gerçekleşeceğini duyurdu. Peki, KYK bursu arttı mı, zam gelecek mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

2/4KYK BURSU ARTTI MI

KYK BURSU ARTTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK bursları için zam açıklamasında bulundu. Bunun haricindeki KYK burs ve kredilerinde herhangi bir artış bulunmuyor.

3/4TÜBİTAK BURSU ARTTI

TÜBİTAK BURSU ARTTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs artışı için şu ifadelere yer verdi;

"Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirrmeler yapıyoruz. Lisans programında aylık 750 liralık bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250, doktora öğrencilere 5 bin 500-7 bin 500, doktora sonrasındaki öğrenciler 7 bin 500 ile 10 bin liraya kadar aylık burs alabilecektir."

4/4KYK BURSLARI NE KADAR

KYK BURSLARI NE KADAR?

Mevcut durumda, KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL almaya devam edecek.

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