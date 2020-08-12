KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman yapılacak? Gözler 2020 KYK başvuru tarihinde!
KYK burs ve yurt başvuruları için heyecan giderek artıyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs ve öğrenim kredisi veriyor. Aynı zamanda öğrenciler devlet yurdundan da faydalanabiliyorlar. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasına az bir zaman kala gözler burs ve yurt başvuru tarihlerine çevrildi.
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KYK burs ve yurt başvurularının ne zaman alınacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. YKS tercihleri bu yıl 14 Ağustos’ta sona erecek. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başlayacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak. Adaylar kayıtlara az bir zaman kala burs başvuru tarihlerini öğrenmek istiyorlar. Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam etmişti.
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KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, öğrenim kredisi ve yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından tarihin yayımlanması bekleniliyor. Üniversite sınav sonuçları 28 Temmuz’da erişime açılacak. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden başvurular, e-Devlet üzerinden alındı. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyordu. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebildiler. KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.