KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman? Gözler KYK'dan yapılacak açklamada
KYK burs ve yurt başvurusu üniversiteye başlayacak olan ya da ara sınıfa devam eden öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. YKS yerleştirme tercihlerini tamamlayan üniversiteli adayları şimdi KYK burs ve yurt başvurusu için gün saymaya başladı. Eğitim alacakları şehir ve üniversiteyi tahmin eden gençler, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2020 yurt ve burs başvurularına odaklamış durumda. Peki, KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, 2020 KYK başvurularıyla ilgili bilgiler.
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1
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KYK yurt ve burs başvurularına yönelik araştırmalar, YKS tercih sonuçları henüz açıklanmamışken hız kazandı. Üniversitelli adayları, eğitim hayatları boyunca kendilerine büyük fayda sağlayacak olan KYK bursu ve yurt hizmeti için ne zaman başvuru yapabileceklerini öğrenmek istiyor. İşte, konuya dair merak edilen detaylar...
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BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamıştı. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.
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YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.