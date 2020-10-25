KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman başlıyor? Gözler KYK burs ve yurt başvuru tarihlerinde
KYK burs ve yurt başvurusunun ne zaman yapılacağı merak ediliyor. KYK başvuruları her yıl belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere belirtilen şartları taşımaları durumunda burs veriliyor. Şimdi gözler 2020 burs ve yurt başvuru tarihlerine çevrildi. İşte detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KYK burs ve yurt başvurusu ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Devlet bursu, öğrenim kredisi ve devlet yurdu başvuruları her yıl belirli tarihlerde alınıyor. Öğrenciler kurum tarafından belirtilen tarihlerde e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler başvuru yapamıyorlar. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.
2
Abone Ol
KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs ve yurt başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirdi.
3
Abone Ol
KİMLER BURS ALAMAZ?
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,