KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman başlıyor? Gözler 2020 KYK burs ve yurt başvurularında
KYK burs ve yurt başvurusu için heyecan giderek artıyor. Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciler Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen tarihlerde burs, öğrenim kredisi ve devlet yurdu başvurularını e-Devlet üzerinden yapıyorlar. Peki 2020 KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? İşte konu ile ilgili detaylar…
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KYK başvurusunun ne zaman yapılacağı her yıl Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanıyor. KYK burs ve yurt başvuru işlemlerini öğrenciler bu tarihlerde e-Devlet üzerinden yapıyorlar. Öğrenciler aynı anda hem burs hem de öğrenim kredisi başvurusu yapabiliyorlar. Burs çıkmayan öğrenciler belirli şartlara göre öğrenim kredisi çıkabiliyor. İşte KYK burs ve yurt başvurusu ile ilgili bilgiler
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KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs ve yurt başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirdi.
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BURS NEDİR ?
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.