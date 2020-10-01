KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman başlıyor? e-Devlet KYK burs ve yurt başvuru ekranı

KYK burs ve yurt başvuruları için heyecan giderek artıyor. KYK burs ve yurt başvuruları her yıl e-Devlet üzerinden alınıyor. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor. KYK yurt başvurusu ile ilgili yapılan açıklamada tarihlerin Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği duyurulmuştu.