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Haber Giriş: 01 Ekim 2020 - 13:48 | 

KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman başlıyor? e-Devlet KYK burs ve yurt başvuru ekranı

KYK burs ve yurt başvurusu için heyecan giderek artıyor. KYK başvuruları her yıl yoğun ilgi görüyor. Burs ve öğrenim kredisi almak isteyenler ve devlet yurdunda kalmak isteyenler başvurularını belirtilen tarihlerde yapıyorlar. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit ediliyor. Peki 2020 KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman başlıyor?

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KYK burs ve yurt başvuruları için heyecan giderek artıyor. KYK burs ve yurt başvuruları her yıl e-Devlet üzerinden alınıyor. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor. KYK yurt başvurusu ile ilgili yapılan açıklamada tarihlerin Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği duyurulmuştu.

2KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK
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KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirdi.

3KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR
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KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURU EKRANI-TIKLAYINIZ

KYK YURT KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

4BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER
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BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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