KYK burs ve yurt baÅŸvurusu için geri sayÄ±m baÅŸladÄ±! Gözler o güne çevrildi!
Ã–ÄŸrenimleri esnasÄ±nda devlet desteÄŸi iÃ§in KYK burs ve yurt baÅŸvurusu yapmak isteyen Ã¶ÄŸrenciler, internet Ã¼zerinden bu baÅŸvuru ekranÄ±nÄ±n ne zaman yayÄ±nlanacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±llarda olduÄŸu gibi bu yÄ±l da E-Devlet Ã¼zerinden alÄ±nacak olan KYK burs ve yurt baÅŸvurusu, GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n baÅŸvuru iÃ§in tÃ¼m kriterleri iÅŸleme almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan resmen baÅŸlayacak. KYK burs baÅŸvurusu 12 farklÄ± kurumun teyit vermesiyle deÄŸerlendirilirken, KYK yurt baÅŸvurusu okula en yakÄ±n yurttaki kontenjan boÅŸluklarÄ±na gÃ¶re deÄŸerlendirilecek. Peki, KYK burs ve yurt baÅŸvurusu ne zaman baÅŸlayacak? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
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KYK yurt ve burs baÅŸvurusu iÃ§in iÅŸlemler, E-Devlet ekranÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lacak. BarÄ±nma ihtiyacÄ± iÃ§in yurt baÅŸvurusu yapacak olan Ã¶ÄŸrenciler, maddi ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in ise KYK burs baÅŸvurusu aÅŸamasÄ±nÄ± tamamlayacak. Peki, KYK burs ve yurt baÅŸvurusu ne zaman baÅŸlayacak ve nasÄ±l yapÄ±lacak? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in bazÄ± bilgiler
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KYK BURS VE YURT BAÅžVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?
Ã–ÄŸrencilerin KYK ve burs baÅŸvuru tarihi sorularÄ±na yanÄ±t veren KYK Destek hesabÄ±, ÅŸu ifadelere yer veriyor;
"GeliÅŸme ve duyurulardan haberdar olmak iÃ§in https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarÄ±mÄ±zÄ± takip etmeye devam ediniz. Ä°yi gÃ¼nler dileriz."
Ancak geÃ§tiÄŸimiz yÄ±llarda gerÃ§ekleÅŸen baÅŸvuru sÃ¼reÃ§leri ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸu tarihler Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor;
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KYK burs baÅŸvurusu geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l 16 Ekim'de baÅŸlamÄ±ÅŸ ve 21 Ekim tarihine kadar devam etmiÅŸti. Bu yÄ±l, sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nlenmesi amacÄ±yla yurt ve burs baÅŸvurularÄ±nÄ±n aynÄ± tarihte alÄ±nmasÄ± beklenirken, KYK burs ve yurt baÅŸvurusunun 21 Ekim 2020 tarihine kadar baÅŸlamasÄ± bekleniyor.
Konuyla ilgili detaylar yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± taktirde haberimiz gÃ¼ncellenecektir.
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KYK BURS BAÅžVURUSU 11 ADIMDA NASIL TAMAMLANIYOR?
11 adÄ±m sÃ¼recek olan KYK burs baÅŸvuru ekranÄ±nda ilk adÄ±m baÅŸvuru bilgileri olacak. Bu adÄ±mdaki bazÄ± uyarÄ±larÄ± okuyup onaylayacak olan Ã¶ÄŸrenciler, sonraki aÅŸamaya geÃ§iÅŸ yapacak.Â
Ä°kinci adÄ±mda Ã¶ÄŸrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir ÅŸekilde girilmesi ya da yanlÄ±ÅŸ varsa dÃ¼zeltilmesi gerekiyor.
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ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ adÄ±mda Ã¶ÄŸrenim bilgileri, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ adÄ±mda bilgilendirme mesajÄ±, beÅŸinci adÄ±mda adres bilgileri, altÄ±ncÄ± adÄ±mda, Ã¶zel durum bilgileri, yedinci adÄ±mda aile bilgileri, sekizinci adÄ±mda burs ya da kredinin yatÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± Ziraat BankasÄ± bilgileri, dokuzuncu adÄ±mda Ziraat BankasÄ± Ã¼rÃ¼n baÅŸvuru iÅŸlemleri, onuncu adÄ±mda verilen bilgilerin Ã¶nizlemesi, son adÄ±m olan on birinci adÄ±mda ise son iÅŸlem gerekecek.Â
YURT BAÅžVURULARI DEÄžERLENDÄ°RÄ°LMEYECEK Ã–ÄžRENCÄ°LERÂ
KYK yurtlarÄ±na baÅŸvuru sÃ¼recinde bazÄ± kriterler ise Ã¶nem arz edecek. AÅŸaÄŸÄ±daki kapsamda yer alan Ã¶ÄŸrencilerin yurt baÅŸvurularÄ± deÄŸerlendirilmeyecek.
1.Ã–rgÃ¼n EÄŸitime kaydÄ± olmayan Ã¶ÄŸrenciler,Â 2.Kurum veya diÄŸer resmi kuruluÅŸlarÄ±n yurtlarÄ±ndan "SÃ¼resiz Ã§Ä±karma cezasÄ±" veya Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndan 6 aydan fazla uzaklaÅŸtÄ±rma cezasÄ± almÄ±ÅŸ Ã¶ÄŸrenciler,Â 3.SabÄ±ka kaydÄ± bulunan Ã¶ÄŸrencilerÂ -Taksirli suÃ§lar hariÃ§, herhangi bir suÃ§tan dolayÄ± hakkÄ±nda 6 ay ve daha fazla hapis cezasÄ± ile kesinleÅŸmiÅŸ mahkumiyeti bulunan Ã¶ÄŸrenciler (CezasÄ± tecil edilenler hariÃ§)Â - CezasÄ± tecil edilmiÅŸ olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayÄ±lÄ± TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayÄ±lÄ± TÃ¼rk Ceza Kanununun Ä°kinci Kitap ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ KÄ±smÄ±nÄ±n BeÅŸinci BÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ KÄ±sÄ±mda dÃ¼zenlenen suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼m altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ± ve bu suÃ§lardan haklarÄ±nda aÃ§Ä±lan derdest kamu davasÄ± bulunan Ã¶ÄŸrenciler,Â 4.Toplu yerlerde yaÅŸamaya engel olacak seviyede akÄ±l ve ruh hastalÄ±ÄŸÄ± veya bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±ÄŸÄ± olan Ã¶ÄŸrenciler,Â 5.Ailesinin ikametgÃ¢hÄ± okulun bulunduÄŸu belediye sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde bulunan Ã¶ÄŸrenciler,Â - %40 engelli, yetiÅŸtirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babasÄ± vefat etmiÅŸ olan, Devlet korumasÄ± altÄ±ndaki Ã¶ÄŸrenciler hariÃ§.
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BAÅžVURUDA DÄ°KKAT EDÄ°LECEK HUSUSLARÂ
1.BaÅŸvurunuzu yaparken her alanÄ± dikkatlice inceleyip kavradÄ±ktan sonra cevaplayÄ±nÄ±z.Â 2.HatalÄ±, eksik bildirim, gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ± beyan yurda girmenizi engelleyeceÄŸinden bildirimlerinizi gerÃ§eÄŸe uygun yapÄ±nÄ±z.Â 3.KimliÄŸiniz ile ilgili bilgileri, nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ±nÄ±za bakarak cevaplayÄ±nÄ±z.Â 4.BekÃ¢rsanÄ±z anne ve/veya babanÄ±zÄ±n, evli iseniz kendinizin ve/veya eÅŸinizin gelirleri diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndan teyit edileceÄŸinden bilgileri tam ve doÄŸru olarak giriniz.Â 5.BaÅŸvuruda bulunduktan sonra baÅŸvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde gÃ¼ncelleme yapabilirsiniz.