YURT BAÅžVURULARI DEÄžERLENDÄ°RÄ°LMEYECEK Ã–ÄžRENCÄ°LERÂ KYK yurtlarÄ±na baÅŸvuru sÃ¼recinde bazÄ± kriterler ise Ã¶nem arz edecek. AÅŸaÄŸÄ±daki kapsamda yer alan Ã¶ÄŸrencilerin yurt baÅŸvurularÄ± deÄŸerlendirilmeyecek.



1.Ã–rgÃ¼n EÄŸitime kaydÄ± olmayan Ã¶ÄŸrenciler,Â

2.Kurum veya diÄŸer resmi kuruluÅŸlarÄ±n yurtlarÄ±ndan "SÃ¼resiz Ã§Ä±karma cezasÄ±" veya Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndan 6 aydan fazla uzaklaÅŸtÄ±rma cezasÄ± almÄ±ÅŸ Ã¶ÄŸrenciler,Â

3.SabÄ±ka kaydÄ± bulunan Ã¶ÄŸrencilerÂ

-Taksirli suÃ§lar hariÃ§, herhangi bir suÃ§tan dolayÄ± hakkÄ±nda 6 ay ve daha fazla hapis cezasÄ± ile kesinleÅŸmiÅŸ mahkumiyeti bulunan Ã¶ÄŸrenciler (CezasÄ± tecil edilenler hariÃ§)Â

- CezasÄ± tecil edilmiÅŸ olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayÄ±lÄ± TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayÄ±lÄ± TÃ¼rk Ceza Kanununun Ä°kinci Kitap ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ KÄ±smÄ±nÄ±n BeÅŸinci BÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ KÄ±sÄ±mda dÃ¼zenlenen suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼m altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ± ve bu suÃ§lardan haklarÄ±nda aÃ§Ä±lan derdest kamu davasÄ± bulunan Ã¶ÄŸrenciler,Â

4.Toplu yerlerde yaÅŸamaya engel olacak seviyede akÄ±l ve ruh hastalÄ±ÄŸÄ± veya bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±ÄŸÄ± olan Ã¶ÄŸrenciler,Â

5.Ailesinin ikametgÃ¢hÄ± okulun bulunduÄŸu belediye sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde bulunan Ã¶ÄŸrenciler,Â

- %40 engelli, yetiÅŸtirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babasÄ± vefat etmiÅŸ olan, Devlet korumasÄ± altÄ±ndaki Ã¶ÄŸrenciler hariÃ§.