KYK burs ve yurt başvurusu e-Devlet üzerinden ne zaman başlayacak? 2020 KYK başvuru takvimi araştırılıyor
2020-2021 KYK burs başvurularına yönelik araştırmalar ekim aynın ortalarının gelmesi ile birlikte hız kazandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.' sözlerinin ardından da yüz yüze eğitim beklentisi arttı ve yurt başvuruları gündeme geldi. Peki, 2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman?
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KYK burs başvuruları, lisans ve önlisans eğitimi ile yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden yüz binlerce öğrencinin bir numaraları gündemi olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan güz dönemi ile birlikte araştırmalarına hız veren öğrenciler, KYK ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama bekliyor. İşte, KYK başvurularına ilişkin ayrıntılar...
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BURS İMKANINDAN KİMLER YARARLANACAK?
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.
Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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ÖNCELİKLİ BURS ALACAK ÖĞRENCİLER
KYK'ya burs başvurusu yapan bazı kişilerin diğer vatandaşlara göre önceliği bulunuyor. İşte, burs almada önceliği olan kişiler;
Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.
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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirdi.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KYK yurt başvurularının yapılacağı tarih ile ilgili henüz bir net bir tarih açıklanmadı.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi.
Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.