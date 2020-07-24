KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler 2020 KYK başvurularında
KYK burs ve yurt başvuruları 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs ve öğrenim kredisi veriyor. Aynı zamanda öğrenciler devlet yurdundan da faydalanabiliyorlar. Bu yıl YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Peki KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak?
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KYK yurt ve burs başvuruları her yıl belirli tarihlerde alınıyor. İşlemler he-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Üniversite sınavına giren öğrenciler heyecanla 2020 burs ve yurt başvurularını beklemeye başladılar. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam etmişti.
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KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, öğrenim kredisi ve yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından tarihin yayımlanması bekleniliyor. Üniversite sınav sonuçları 28 Temmuz’da erişime açılacak. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden başvurular, e-Devlet üzerinden alındı. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyordu. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebildiler. KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.