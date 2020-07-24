KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler 2020 KYK başvurularında

KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK? Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, öğrenim kredisi ve yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından tarihin yayımlanması bekleniliyor. Üniversite sınav sonuçları 28 Temmuz’da erişime açılacak.

Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden başvurular, e-Devlet üzerinden alındı. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyordu. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebildiler.

KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.