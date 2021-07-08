KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? İşte 2021-2022 burs/yurt başvurularında son durum
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvuruları öğrenciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK başvuru tarihlerine göre hareket edecek olan öğrenciler YURTKUR ve Bakanlık tarafından yapılacak açıklamaya kitlendi. Peki, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman?
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KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. KYK burs ve yurt başvuruları her yıl yoğun ilgi görüyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü başvuruları e-Devlet üzerinden alıyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl ne zaman olacağı sorgulanıyor. İşte, 2021-2022 KYK başvurularına yönelik detaylar...
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ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
YKS tercih süreci hakkında henüz net bir tarih yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.
Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.
Önümüzdeki günlerde tarihin netleşmesi halinde son gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz.
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BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021 burs başvurularının her yıl olduğu gibi bu yılda eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.
Bu kapsamda net tarih belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.