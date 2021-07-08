Gündem Haber Giriş: 08 Temmuz 2021 - 09:48 | 08 Temmuz 2021 - 09:48

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? İşte 2021-2022 burs/yurt başvurularında son durum

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvuruları öğrenciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK başvuru tarihlerine göre hareket edecek olan öğrenciler YURTKUR ve Bakanlık tarafından yapılacak açıklamaya kitlendi. Peki, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman?