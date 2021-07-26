KYK burs ve yurt başvuru tarihi belli oldu mu?

KYK burs ve yurt başvuruları için duyurular yakından takip ediliyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü başvuruları e-Devlet üzerinden alıyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yılki tarihi henüz açıklanmadı. ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirildi.