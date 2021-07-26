Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvuru tarihleri üniversite sınav sonuçlarının yaklaşmasıyla bir kez daha gündem oldu. KYK başvuru tarihlerine göre hareket edecek olan öğrenciler YURTKUR ve Bakanlık tarafından yapılacak açıklamaya kitlendi. Peki, KYK burs ve yurt başvuru tarihi belli oldu mu? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman gerçekleşecek? İşte KYK burs ve yurt başvurularında son durum…
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KYK burs ve yurt başvuruları için duyurular yakından takip ediliyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü başvuruları e-Devlet üzerinden alıyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yılki tarihi henüz açıklanmadı. ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirildi.
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Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Üniversite sınav sonuçlarının ardından yurt ve burs başvuru tarihlerinin de netleşmesi bekleniyor.
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BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021 burs başvurularının her yıl olduğu gibi bu yılda eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda net tarih belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.