KYK burs ve kredisi ne zaman yatacak? İşte 2021-2022 KYK burs/kredi ödemelerinde son durum
KYK burs ve kredilerine yönelik ödeme beklentisi tavan yaptı. KYK'dan 2021-2022 dönemi için burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, paralarının ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak? KYK paraları ne zaman hesaplara geçecek?
KYK ilk burs ve kredi ödemeleri için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Yaklaşık iki haftadır KYK kredi ve bursları için beklenti içerisinde bulunan öğrenciler, ilk burs ve kredi ödemeleri için kurumun yapacağı açıklamaya odaklandı. İşte, KYK burs ve kredileri için detaylı bilgiler...
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı. Biz kaldırdık. Hatırlayın o günleri. Harçlardan dolayı yapılan eylemleri. Şu anda harç var mı yok. Burs Kredi 45 liracıktı. Kredi alan tüm öğrencilerimizin bunun geri ödemesini mezuniyet sonrası 2 yıl erteleme hakkı vardır. Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine 1350 lira burs veriliyordu. Önümüzdeki yıl ise bu rakamları lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700, doktora yapanlara 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz.
Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı. Biz kaldırdık. Hatırlayın o günleri. Harçlardan dolayı yapılan eylemleri. Şu anda harç var mı yok. Burs Kredi 45 liracıktı. Kredi alan tüm öğrencilerimizin bunun geri ödemesini mezuniyet sonrası 2 yıl erteleme hakkı vardır. Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine 1350 lira burs veriliyordu. Önümüzdeki yıl ise bu rakamları lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700, doktora yapanlara 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz.