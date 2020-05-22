Milyonlarca üniversite öğrencisi KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor. Burs ve kredi ödemeleri için tarih araştırması yapan öğrenciler, resmi kurumlardan yapılan açıklamaları merak ediyor. Peki, KYK burs ve kredileri ne zaman yatar?
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Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, KYK burs ve kredi ödemelerine dair araştırmalar da hız kazandı. Milyonlarca öğrenci KYK burs ve kredi ödemeleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte, KYK burs ve kredi ödemesi hakkında ayrıntılar...
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KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi;
"Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz. Yüksek öğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran'da yapılacak burs ve kredi ödemelerini, 19 Mayıs'tan başlatıp bayrama kadar tamamlayacağız."
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BAKAN'DAN AÇIKLAMA
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 19 Mayıs tarihi itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade eden Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs'ta başlayan ödemelerin 23 Mayıs'ta tamamlanacağını belirtti.
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Pandemi sürecinde devlet ve millet olarak ortak bir mücadele sürdürüldüğünü belirten Bakan Kasapoğlu, "Güçlü devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Bugünleri devlet ve millet işbirliği ile kısa zamanda atlatacağız. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de öğrencilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.
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TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 19 Mayıs, "2" olanlar 20 Mayıs, "4" olanlar 21 Mayıs, "6" olanlar 22 Mayıs, "8" olanlar 23 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.