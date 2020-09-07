Ekonomi Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 01:08 | 07 Eylül 2020 - 01:08

KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? TC Kimlik No eylül ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri

KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri eylül ayı devam ederken öğrencilerin yoğunlaştığı konulardan oldu. Her ay öğrencilerin TC Kimlik numarasının son hanesine göre yatırılan KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Kasapoğlu eylül ayı KYK ödemelerinin yatırılmaya başlandığını duyurdu. İşte, 2020 KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili ayrıntılar.