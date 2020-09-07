KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? TC Kimlik No eylül ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri eylül ayı devam ederken öğrencilerin yoğunlaştığı konulardan oldu. Her ay öğrencilerin TC Kimlik numarasının son hanesine göre yatırılan KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Kasapoğlu eylül ayı KYK ödemelerinin yatırılmaya başlandığını duyurdu. İşte, 2020 KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili ayrıntılar.
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Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren KYK kredi ve burs ödemeleriyle ilgili beklenen açıklama geldi. KYK Üniversite öğrencilerinin KYK burs ve kredi ücretlerinin yatacağı tarihle ilgili araştırması devam ederken, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Eylül tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti. Ödemeler 10 Eylül tarihine kadar devam edecek. İşte, TC Kimlik Numarasına göre eylül ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihi.
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BURS VE KREDİLER NE ZAMAN YATACAK?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Eylül'de yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Eylül tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.
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TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ
TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Eylül, "2" olanlar 7 Eylül, "4" olanlar 8 Eylül, "6" olanlar 9 Eylül ve "8" olanlar ise 10 Eylül'de ödemelerini alabilecek.
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BURSUN KESİLME SEBEPLERİ
Başarısız olması,
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,