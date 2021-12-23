KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? KYK burs ve kredi ödemeleri için gözler GSB'de
KYK burs ve kredi ödemeleri ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında KYK burs ve kredi başvurularını yapan öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından ödeme tarihlerini beklemeye başladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burslara yapılan zam oranını açıklamasının ardından öğrencilerin heyecanı daha da arttı. Peki, KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek?
KYK burs ve kredileri, bu yıl ilk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sonuçların açıklanması ile beklentiye giren öğrenciler, yeni hafta ile birlikte araştırmalarına hız verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, burs ve kredi miktarlarının artırıldığını belirterek, "2022 yılında lisans öğrencileri için 850 lira yüksek lisans için bin 700 lira, doktora öğrencileri için ise iki bin 550 liraya çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar
BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?
KYK burs ödemeleri ile ilgili bir tarih açıklaması yapılmadı. Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı. Biz kaldırdık. Hatırlayın o günleri. Harçlardan dolayı yapılan eylemleri. Şu anda harç var mı yok. Burs Kredi 45 liracıktı. Kredi alan tüm öğrencilerimizin bunun geri ödemesini mezuniyet sonrası 2 yıl erteleme hakkı vardır. Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine 1350 lira burs veriliyordu. Önümüzdeki yıl ise bu rakamları lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700, doktora yapanlara 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz.