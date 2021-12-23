KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? KYK burs ve kredi ödemeleri için gözler GSB'de

KYK burs ve kredileri, bu yıl ilk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sonuçların açıklanması ile beklentiye giren öğrenciler, yeni hafta ile birlikte araştırmalarına hız verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, burs ve kredi miktarlarının artırıldığını belirterek, "2022 yılında lisans öğrencileri için 850 lira yüksek lisans için bin 700 lira, doktora öğrencileri için ise iki bin 550 liraya çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar