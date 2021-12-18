KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? İşte 2021-2022 burs/kredi ödemelerinde son durum
"KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?" sorusu, Aralık ayının son günlerine girilmesi dolayısıyla pek çok kişinin odak noktası oldu. KYK'dan burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, şimdi paraların hesaplarına yatacağı tarihi araştırıyor. Peki, KYK kredi ve bursları ne zaman hesaplara yatar?
2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, şimdi de hak sahibi öğrencilerin ödeme tarihi araştırmaları başladı. Ekim ayından başlayacak geriye dönük ödemeleri ne zaman alacaklarını merak eden öğrenciler, sorularına yanıt arıyor. İşte, KYK burs/kredi ödemelerinde son bilgiler...
KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?
KYK burs ödemeleri ile ilgili bir tarih açıklaması yapılmadı. Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.