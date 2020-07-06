Ekonomi Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 00:29 , 06 Temmuz 2020 - 00:29

KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek? Bakan Kasapoğlu'ndan son dakika açıklama

KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? Temmuz ayı KYK burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Her ay öğrencilerin TC kimlik numarasının son numarasına göre ödenen KYK burs ve kredileriyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre, KYK burs ve kredi ödemeleri 10 Temmuz'a kadar devam edecek. İşte, KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili ayrıntılar.