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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 00:29,

KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek? Bakan Kasapoğlu'ndan son dakika açıklama

KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? Temmuz ayı KYK burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Her ay öğrencilerin TC kimlik numarasının son numarasına göre ödenen KYK burs ve kredileriyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre, KYK burs ve kredi ödemeleri 10 Temmuz'a kadar devam edecek. İşte, KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili ayrıntılar.

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Üniversite öğrencilerinin yakından ilgilendiği KYK burs ve kredileriyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi. Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredilerin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. İşte, Temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin tarihleri.

2KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK
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KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 temmuz tarihleri arasında öğrencilere ödenmeye başlandığını açıkladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Temmuz tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

4BURSUN KESİLME SEBEPLERİ
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BURSUN KESİLME SEBEPLERİ

Başarısız olması,
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

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Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
Kesin hükümle mahkum olması
hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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