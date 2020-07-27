KYK burs ve kredi parası ne zaman ödenecek, bayramdan önce yatacak mı? 2020 ağustos ayı KYK burs ödeme tarihi
KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı öncesi KYK burs ve kredilerinin ödeneceği tarih merak konusu oldu. Özellikle emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihinin erkene çekilmesiyle beraber, öğrenciler de 2020 ağustos ayı KYK burs ve kredisi ödemeleriyle ilgili yapılacak açıklamaya odaklandı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan kredi ve burs ödemelerinin de bayram öncesi tamamlanacağını belirtti. İşte, 2020 ağustos ayı KYK ödemeleriyle ilgili bilgiler.
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Milyonlarca öğrencinin faydalandığı KYK burs ve kredi ödemeleri için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Ekonomiye dair önemli kararları açıklayan Cumhurbaşkanı KYK ödemelerinin bayram öncesi yapılacağını söyledi. Her ay KYK burs ve kredi ödemesi TC kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Ağustos ayı ödemelerde kesin tarihin bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor. İşte, 2020 KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili bilgiler.
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KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 temmuz tarihleri arasında yapılacağını söylemişti. 6 - 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre temmuz ayı KYK ödemeleri hesaplara yatırılmıştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK burs ve kredilerinin bayram öncesi hesaplara yatacağı müjdesini verdi. Bakanlıktan kesin ödeme tarihleriyle ilgili bir açıklama henüz gelmedi. KYK ağustos ayı ödeme tarihleriyle ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ
Normal aylarda, KYK ödemeleri T.C kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor. Bu bilgiye göre,
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T.C kimlik numarası 0-2 ile arasında bitenler her ayın 6'sında,
2-4 ile bitenler her ayın 7'sinde, 4-6 ile bitenler her ayın 8'inde 6-8 ile bitenler ise her ayın 9'unda ödeme alıyor.