Ekonomi Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 21:08 , 27 Temmuz 2020 - 21:08

KYK burs ve kredi parası ne zaman ödenecek, bayramdan önce yatacak mı? 2020 ağustos ayı KYK burs ödeme tarihi

KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı öncesi KYK burs ve kredilerinin ödeneceği tarih merak konusu oldu. Özellikle emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihinin erkene çekilmesiyle beraber, öğrenciler de 2020 ağustos ayı KYK burs ve kredisi ödemeleriyle ilgili yapılacak açıklamaya odaklandı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan kredi ve burs ödemelerinin de bayram öncesi tamamlanacağını belirtti. İşte, 2020 ağustos ayı KYK ödemeleriyle ilgili bilgiler.