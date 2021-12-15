KYK burs ve kredi ödemesi ne zaman başlayacak? Burs ve krediler ne zaman yatacak? İşte 2021 burs/kredi ödemelerinde son bilgiler

Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak.



Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59a kadar e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecekler.



