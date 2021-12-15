KYK burs ve kredi ödemesi ne zaman başlayacak? Burs ve krediler ne zaman yatacak? İşte 2021 burs/kredi ödemelerinde son bilgiler
2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Ekim ayını da kapsayan 3 aylık geri ödemenin toplu olarak yapılacağı KYK burs ve kredi ödemeleri için ödeme tarihi, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun belirleyeceği zaman diliminde gerçekleşecek. Peki, KYK burs ve kredi ödemesi ne zaman?
Yükseköğrenim gören öğrencilerin 2021-2022 eğitim-öğretim yılı burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylama işlemleri başladı. Şimdi de burs ödemelerini bekleyen öğrenciler araştırmalarına hız verdi. İşte, 2021-2022 döneminde ilk kez burs almaya hak kazananlar için ödeme tarihi...
Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak.
Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59a kadar e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecekler.
Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59a kadar e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecekler.