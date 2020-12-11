KYK burs ödeme tarihleri merakla araştırılmaya başlandı. 11 Aralık tarihinde son taahhütname onayı gününe giren öğrenciler, taahhütname onaylarını tamamlamalarının ardından ödeme için hesaplarını kontrol edecek. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK bursları ne zaman yatar? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler



KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?



Taahhütme onayı için son tarih olan 11 Aralık tarihinin de geride kalmasının ardından gözler bursların yatacağı tarihe çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu bir ödeme yapılacak. İlk ödeme ise ocak ayında yapılacak.



Peki, ödeme ne kadar olacak? İşte, o bilgiler;