KYK burs ve kredi ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenecek mi? İşte KYK burs ödeme tarihleri
KYK burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yapılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı 2020 yılında temmuz ayının sonunda başlayacak. Burs ve kredi alan öğrenciler ağustos ayı ödemelerinin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istiyorlar. Konu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu. İşte , 2020 KYK burs ve kredi ödeme tarihleri...
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KYK burs ve kredi ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Kurban Bayramı'na az bir zaman kala burs ve kredilerin ne zaman yatacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK burs ve kredilerinin bayram öncesi hesaplara yatacağı müjdesini vermişti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Ödemeler 30 Temmuz'a kadar devam edecek.
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KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, bugün başlayan ödemelerin 30 Temmuz'da tamamlanacağını ifade etti.
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KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ
TC kimlik numarasının sonu "0" ve "2" olanlar 28 Temmuz, "4" ve "6" olanlar 29 Temmuz, "8" olanlar ise 30 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.