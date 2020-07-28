KYK burs ve kredi ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenecek mi? İşte KYK burs ödeme tarihleri

KYK burs ve kredi ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Kurban Bayramı'na az bir zaman kala burs ve kredilerin ne zaman yatacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK burs ve kredilerinin bayram öncesi hesaplara yatacağı müjdesini vermişti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Ödemeler 30 Temmuz'a kadar devam edecek.