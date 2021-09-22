KYK burs ve kredi baÅŸvurusu ne zaman yapÄ±lacak? 11 adÄ±mda baÅŸvuru rehberi
KYK burs baÅŸvurusu iÃ§in Ã¶ÄŸrencilerin araÅŸtÄ±rmalarÄ± devam ediyor. Binlerce Ã¶ÄŸrencinin gÃ¼ndeminde yer alan KYK burs ve kredi baÅŸvurusu, GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n E-Devlet Ã¼zerinden eriÅŸime aÃ§acaÄŸÄ± sayfa aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸecek. KYK burs baÅŸvurusu iÃ§in deÄŸerlendirme, GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Ã–ÄŸrencilerin vermiÅŸ olduÄŸu bilgileri 12 farklÄ± kurum Ã¼zerinden teyit edecek olan Kredi ve Yurtlar Kurumu, bu deÄŸerlendirmelerin ardÄ±ndan sonuÃ§larÄ± eriÅŸime aÃ§acak. Peki, KYK burs ve kredi baÅŸvurusu ne zaman yapÄ±lacak? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
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KYK burs baÅŸvurusu, on binlerce Ã¶ÄŸrenci iÃ§in kritik bir Ã¶nem arz ediyor. Ã–ÄŸrenimleri esnasÄ±nda devlet desteÄŸi iÃ§in KYK burs baÅŸvurusu yapmak isteyen Ã¶ÄŸrenciler, internet Ã¼zerinden bu baÅŸvuru ekranÄ±nÄ±n ne zaman eriÅŸime aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±llarda olduÄŸu gibi bu yÄ±l da E-Devlet Ã¼zerinden alÄ±nacak olan KYK burs baÅŸvurusu, GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n baÅŸvuru iÃ§in tÃ¼m kriterleri iÅŸleme almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan resmen baÅŸlayacak. KYK burs baÅŸvurusu 12 farklÄ± kurumun teyit vermesiyle deÄŸerlendirilecek. Peki, KYK burs baÅŸvurusu ne zaman baÅŸlayacak? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
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KYK BURS BAÅžVURUSU NE ZAMAN?
Ã–ÄŸrencilerin KYK ve burs baÅŸvuru tarihi sorularÄ±na yanÄ±t veren KYK Destek hesabÄ±, ÅŸu ifadelere yer veriyor;
"GeliÅŸme ve duyurulardan haberdar olmak iÃ§in https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarÄ±mÄ±zÄ± takip etmeye devam ediniz. Ä°yi gÃ¼nler dileriz."
Ancak geÃ§tiÄŸimiz yÄ±llarda gerÃ§ekleÅŸen baÅŸvuru sÃ¼reÃ§leri ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸu tarihler Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor;
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KYK burs baÅŸvurusu geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l 28 Ekim'de baÅŸlamÄ±ÅŸ ve 3 KasÄ±m tarihine kadar devam etmiÅŸti. Bu yÄ±l, sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nlenmesi amacÄ±yla yurt ve burs baÅŸvurularÄ±nÄ±n aynÄ± tarihte alÄ±nmasÄ± beklenirken, KYK burs baÅŸvurusunun 18 Ekim 2021 tarihine kadar baÅŸlamasÄ± bekleniyor.
Konuyla ilgili detaylar yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± taktirde haberimiz gÃ¼ncellenecektir.
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KYK BURS BAÅžVURUSU 11 ADIMDA NASIL TAMAMLANIYOR?
11 adÄ±m sÃ¼recek olan KYK burs baÅŸvuru ekranÄ±nda ilk adÄ±m baÅŸvuru bilgileri olacak. Bu adÄ±mdaki bazÄ± uyarÄ±larÄ± okuyup onaylayacak olan Ã¶ÄŸrenciler, sonraki aÅŸamaya geÃ§iÅŸ yapacak.Â
Ä°kinci adÄ±mda Ã¶ÄŸrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir ÅŸekilde girilmesi ya da yanlÄ±ÅŸ varsa dÃ¼zeltilmesi gerekiyor.
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ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ adÄ±mda Ã¶ÄŸrenim bilgileri, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ adÄ±mda bilgilendirme mesajÄ±, beÅŸinci adÄ±mda adres bilgileri, altÄ±ncÄ± adÄ±mda, Ã¶zel durum bilgileri, yedinci adÄ±mda aile bilgileri, sekizinci adÄ±mda burs ya da kredinin yatÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± Ziraat BankasÄ± bilgileri, dokuzuncu adÄ±mda Ziraat BankasÄ± Ã¼rÃ¼n baÅŸvuru iÅŸlemleri, onuncu adÄ±mda verilen bilgilerin Ã¶nizlemesi, son adÄ±m olan on birinci adÄ±mda ise son iÅŸlem gerekecek.Â
1.BaÅŸvurunuzu yaparken her alanÄ± dikkatlice inceleyip kavradÄ±ktan sonra cevaplayÄ±nÄ±z.Â 2.HatalÄ±, eksik bildirim, gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ± beyan yurda girmenizi engelleyeceÄŸinden bildirimlerinizi gerÃ§eÄŸe uygun yapÄ±nÄ±z.Â 3.KimliÄŸiniz ile ilgili bilgileri, nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ±nÄ±za bakarak cevaplayÄ±nÄ±z.Â 4.BekÃ¢rsanÄ±z anne ve/veya babanÄ±zÄ±n, evli iseniz kendinizin ve/veya eÅŸinizin gelirleri diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndan teyit edileceÄŸinden bilgileri tam ve doÄŸru olarak giriniz.Â 5.BaÅŸvuruda bulunduktan sonra baÅŸvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde gÃ¼ncelleme yapabilirsiniz.