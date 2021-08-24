MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? İşte 2021 burs ve kredi başvurularında son gelişmeler
GeriGündem KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? İşte 2021 burs ve kredi başvurularında son gelişmeler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 - 23:44 | 

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? İşte 2021 burs ve kredi başvurularında son gelişmeler

Üniversite öğrencilerine her yıl barınma imkanı sağlayan Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK), burs ve kredi başvurularına yönelik araştırmalar hızlandı. Kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, kurumdan yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, 2021 KYK kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen kredileri için öğrenciler başvuruların ne zaman yapılacağını ve bursların ne zaman verileceğini merak ediyorlar. İşte, 2021 burs ve kredi başvurularında son gelişmeler...

2BURS VE BAŞVURULARI NE ZAMAN

BURS VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

3

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda başvurular ekim ayında başlardı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi