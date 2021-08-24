Gündem Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 - 23:44 | 24 Ağustos 2021 - 23:46

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? İşte 2021 burs ve kredi başvurularında son gelişmeler

Üniversite öğrencilerine her yıl barınma imkanı sağlayan Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK), burs ve kredi başvurularına yönelik araştırmalar hızlandı. Kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, kurumdan yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, 2021 KYK kredi başvuruları ne zaman başlayacak?