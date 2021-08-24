KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? İşte 2021 burs ve kredi başvurularında son gelişmeler
Üniversite öğrencilerine her yıl barınma imkanı sağlayan Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK), burs ve kredi başvurularına yönelik araştırmalar hızlandı. Kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, kurumdan yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, 2021 KYK kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
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Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen kredileri için öğrenciler başvuruların ne zaman yapılacağını ve bursların ne zaman verileceğini merak ediyorlar. İşte, 2021 burs ve kredi başvurularında son gelişmeler...
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BURS VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.
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YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıllarda başvurular ekim ayında başlardı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.