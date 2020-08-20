KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? Gözler KYK’dan gelecek açıklamada

KYK BURSU NEDİR? T.C. vatandaşı yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.



Burstan yararlanabilecek öğrenciler,



• Ön lisans öğrencileri,



• Lisans öğrencileri,



• Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)



• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)



• Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)



• Vakıf Üniversitesi öğrencileri,



• LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),



• Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,



• Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan