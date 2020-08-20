KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? Gözler KYK’dan gelecek açıklamada
Üniversite tercihleri için geri sayım devam ederken KYK burs ve kredileri için de araştırmalar başladı. Öğrencilerin burs ve kredi başvurularında öncelikli tercihi olan KYK, her yıl binlerce öğrenciye burs ve kredi imkanı sunuyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? Burs ve kredi başvurularında son durum ne?
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KYK burs başvuruları geçen sene 16 Ekim’de başlamış ve 21 Ekim’de bitmişti. KYK’dan 2020 için bir açıklama gelmedi ancak bu yıl da benzer tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasına takiben alınacak. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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KYK BURSU NEDİR?
T.C. vatandaşı yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
Burstan yararlanabilecek öğrenciler,
• Ön lisans öğrencileri,
• Lisans öğrencileri,
• Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)
• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)
• Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
• Vakıf Üniversitesi öğrencileri,
• LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),
• Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,
• Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan
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ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yükseköğrenim gören T.C. uyruklu öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.