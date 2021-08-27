Gündem Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 - 22:32 | 27 Ağustos 2021 - 22:32

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte burs başvuru takviminde son durum

2021-2022 eğitim yılından itibaren KYK'nın kredi ve burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, burs başvuruları için gelişmeleri takip ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen kredileri için öğrenciler başvuruların ne zaman yapılacağını ve bursların ne zaman verileceğini merak ediyorlar. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?