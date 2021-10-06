KYK burs ve kredi başvuruları bu yıl ne zaman başlayacak? İşte üniversitelilerin beklediği 2021 burs başvuru sürecinde son durum
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2021 burs ve kredi başvuruları üniversite öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de KYK burs başvuru işlemlerini e devlet üzerinden yapacak olan öğrenciler, başvuruların alınmaya başlanacağı tarihi sorguluyor. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı? KYK kredi başvuruları ne zaman alınacak?
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KYK burs ve kredi başvuruları pek çok öğrencinin bir numaralı gündem maddesi olarak dikkat çekiyor. KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayında başlatılacağı bekleniyor. Yüz binlerce lisans ve ön lisans öğrencisi şimdi e-Devlet üzerinden KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarihe odaklandı. İşte, KYK burs ve kredi başvuruları nda son durum...
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YURTKUR aracılığıyla yapılacak olan KYK burs başvurusu, E-Devlet kanalıyla tamamlanacak. YURTKUR, kredi/burs başvurularının tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından alınacak.
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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen başvuru süreçleri ele alındığında şu tarihler ön plana çıkıyor;
KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının aynı tarihte alınması beklenirken, KYK burs başvurusunun 18 Ekim 2021 tarihine kadar başlaması bekleniyor.
Konuyla ilgili detaylar yayımlandığı takdirde haberimiz güncellenecek.
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BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILABİLECEK?
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.