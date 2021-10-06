KYK burs ve kredi başvuruları bu yıl ne zaman başlayacak? İşte üniversitelilerin beklediği 2021 burs başvuru sürecinde son durum

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;



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Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen başvuru süreçleri ele alındığında şu tarihler ön plana çıkıyor;



KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının aynı tarihte alınması beklenirken, KYK burs başvurusunun 18 Ekim 2021 tarihine kadar başlaması bekleniyor.



Konuyla ilgili detaylar yayımlandığı takdirde haberimiz güncellenecek.



