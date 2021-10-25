KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? Tarihler belli oldu mu... 28 Ekim detayı...

KYK burs başvurusu öğrenciler ve ebeveynleri için 19 Ekim Çarşamba günü odak noktası olmaya devam ediyor. Okul giderlerini sağlamak ve eğitim almakta oldukları şehirde geçimlerini sürdürmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın takdim ettiği burs ve kredi imkanına başvuracak olan öğrenciler, E-Devlet burs başvuru detaylarını sorguluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama ile KYK burs başvuru ekranı erişime açılacak. Geçtiğimiz sene başvuruların ekim ayında başlaması öğrencilerin KYK başvuru tarihleri için beklentilerini yoğunlaştırdı. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı? İşte, öğrencilerin odağındaki burs başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler