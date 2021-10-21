KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK burs başvurularının ne zaman yapılacağı merak konusu
KYK burs ve kredi başvuru tarihlerinde son durum binlerce öğrencinin gündemindekini yerini koruyor. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere KYK tarafından burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Peki, KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu?
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KYK yurt başvuru sonuçları16 Eylül'de açıklanmıştı. Yurt sonuçları ardından KYK burs ve kredi başvuruları için gözler GSB’ye çevrildi. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler.
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KYK burs başvurularının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları kasım ayına kadar alınmıştı.
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Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
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KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?
2020 yılı aralık ayında 2021 yılı için geçerli olan KYK burs ve kredi ücreti belirlenmişti. KYK bursları ve kredileri, lisans için 650 lira, yüksek lisans için 1300 lira, doktora için 1950 lira olmuştu.